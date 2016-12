Instabile al Nord venerdì e sabato. Domenica sole e calo termico

10:41 - Oggi ancora bel tempo e un po’ di caldo fuori stagione grazie alla presenza dell’alta pressione di matrice africana, con temperature che, specie al Centronord, in alcune località oltrepasseranno anche i 25 gradi. Dalla Spagna però si sta già avvicinando una debole perturbazione che domani porterà un po’ di nuvole e qualche pioggia al Centronord, dove anche le temperature cominceranno a calare. Sabato- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- altre piogge al Nord per un’altra perturbazione in arrivo dal Nord Europa, mentre nelle regioni centrali arriveranno solo un po’ di nuvole e al Sud il tempo sarà bello, tra l’altro accompagnato da un aumento delle temperature, con il caldo che in questa parte d’Italia toccherà l’apice. Domenica invece giornata tra tranquilla, tra sole e nuvole, in generale senza piogge, ma con un sensibile calo delle temperature a causa dei venti freschi che seguono la perturbazione giunta il giorno prima: le temperature così torneranno quasi ovunque su valori normali per il periodo.

Previsioni giovedì

Giovedì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola innocua in più in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio tendenza ad un aumento delle nubi al Nordovest, Alpi Orientali, Toscana e Sardegna, comunque in generale senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul settore adriatico e al Sud. In serata qualche pioggia isolata sui rilievi della Valle D’Aosta e Piemonte, poi nella notte anche su Piemonte, Liguria, Emilia occidentale, Toscana, alto Lazio e a tratti in alcune zone della Lombardia. Le temperature massime caleranno leggermente al Nordovest e in Toscana, mentre saliranno al Sud: valori ancora in generale al di sopra delle medie stagionali, per lo più compresi tra 20 e 26 gradi. L’area più calda sarà l’ovest della Sardegna. Venti di Scirocco, da deboli a moderati.

Previsioni venerdì

Venerdì mattina soleggiato al Sud e Sicilia, poi gradualmente anche in Sardegna. Tempo buono anche nel basso Lazio, in Abruzzo e Molise. Nel resto del Centronord cielo più nuvoloso con brevi piogge intermittenti possibili su Alpi centro-orientali, alto Veneto, Friuli, alta Toscana, Umbria, interno dell’alto Lazio e torinese. Nel pomeriggio nuvole meno diffuse e quasi assenza di fenomeni al Centro, moderata instabilità invece in alta Toscana e al Nord con rischio di brevi e locali rovesci più probabili su alto Piemonte, alta Lombardia, Alpi orientali ed entroterra delle Venezie (non le coste).Situazione già più tranquilla in serata. Temperature in calo di 2-4 gradi al Nord, Marche, Umbria, Toscana e Sardegna occidentale. Complici i venti meridionali anche moderati al Centrosud, avremo ulteriori rialzi in Sicilia e sul basso Tirreno con qualche punta oltre 25°C sulla Sicilia tirrenica.