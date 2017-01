Inquinamento atmosferico alle stelle al Nord

L'inquinamento è alle stelle al Nord. Nella giornata di domenica 29 gennaio i valori di PM10 hanno di gran lunga superato il limite stabilito per la salute umana di 50 microgrammi per metro cubo. A Padova addirittura la media giornaliera di PM10 ha raggiunto i 140 μg/m³ , Milano i 116 μg/m³, Torino gli 87 μg/m³. Si tratta di una situazione favorita dalla quasi totale assenza di precipitazioni significative sul Nord Italia da 2 mesi. L'arrivo della pioggia, previsto da metà settimana, dovrebbe favorire la diminuzione delle particelle inquinanti in atmosfera.