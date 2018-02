Inps, martedì maxi-concorso: in 22mila a Roma nonostante la neve

Oltre 22mila persone sfideranno il maltempo martedì e mercoledì per il maxi-concorso indetto dall'Inps a Roma per l'assegnazione di 365 posti da "analista di processo". Si tratta della prima ricerca di personale dopo dieci anni. Confermato lo svolgimento della prima prova oggettivo-attitudinale con 60 domande e 60 minuti di tempo per consegnarla. La correzione partirà martedì e sarà in diretta streaming.