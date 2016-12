18:43 - Il capo della polizia, Alessandro Pansa, innalza le misure di sicurezza in Italia dopo gli attentati parigini. In una circolare invita infatti a verificare blindature, metal detector e videosorveglianza collegata con le sale operative delle forze dell'ordine per gli obiettivi sensibili come edifici di culto e preghiera, scuole religiose, ma anche organi di informazione ritenuti a rischio.