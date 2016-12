Inizio settimana più stabile e soleggiato, mercoledì nuova perturbazione

Previsioni per martedìMartedì tempo in miglioramento all'estremo Sud, con nuvole in aumento al Nord, Toscana e Sardegna. Tra mattina e pomeriggio solo qualche isolata pioggia su alto Piemonte e alta Lombardia, con tendenza a un peggioramento che avrà luogo tra sera e notte con fenomeni più intensi anche a carattere di temporale su fascia alpina e alte pianure del Nord, e tra Levante ligure e alta Toscana. Annuvolamenti sulle zone tirreniche e schiarite su zone adriatiche e ioniche. Lo zero termico si abbasserà e con l'ingresso di aria più fredda in quota avremo nevicate fino a 1500 metri di quota sulle Alpi occidentali e a quote più elevate nelle altre zone (passi dolomitici).