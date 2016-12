8 giugno 2015 Inizio settimana: numerosi temporali di calore e temperature in lieve calo Lʼalta pressione si sta indebolendo e le correnti favoriranno molta instabilità pomeridiana

“Il campo di alta pressione presente sul nostro Paese si sta lentamente indebolendo, ma a causa di un intenso anticiclone presente in Atlantico ancora per qualche giorno non giungeranno perturbazioni da ovest. Per l'inizio della settimana- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- sarà ancora una volta l'instabilità atmosferica a generare delle precipitazioni, nella forma di rovesci e temporali di calore , che coinvolgeranno le aree alpine, Nordovest, le regioni centrali tirreniche e quelle meridionali. Le temperature resteranno su valori superiori alla media. Nella seconda parte della settimana sul Mediterraneo centro meridionale tenderà a rinforzarsi l'alta pressione nord africana (tempo più stabile e caldo al Sud), mentre al Nord l'atmosfera rimarrà ancora molto instabile."

Previsioni per lunedìLunedì giornata prevalentemente soleggiata al Nordest, e regioni centrali adriatiche, più nuvolosa al Sud e nel Nordovest. Soprattutto nella seconda parte del giorno si formeranno numerosi rovesci o temporali su Alpi, ovest Piemonte, Liguria centrale, regioni centrali tirreniche ( a partire dalla bassa Toscana), regioni meridionali e Isole maggiori. Tra sera e notte avremo un coinvolgimento del resto del Piemonte e della Lombardia occidentale. Venti per lo più deboli, salvo nelle aree temporalesche dove avremo delle raffiche. Caldo in attenuazione con un generale lieve calo delle temperature che comunque oscilleranno ovunque intorno ai 30 gradi. Previsti nel pomeriggio 32°C a Udine, Verona, Firenze e Sassari, 31°C a Bologna, Alghero e Pisa, 30°C a Milano, Bolzano e Olbia, 29°C a Lecce e Cagliari, 28°C a Roma, Viterbo e Novara, 27°C a Trapani, Brindisi, Torino e Napoli.