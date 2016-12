Inizio giugno "elettrico": sull'Italia un milione e mezzo di fulmini

12:53 - L’inizio del mese di giugno è stato segnato da una grande instabilità atmosferica e dallo sviluppo di numerosi temporali in gran parte d’Europa e in Italia. In generale la stagione primaverile è tra le più piovose, ma quest’anno in particolare è stata caratterizzata da una continua alternanza di masse d’aria molto diverse. Fasi di maltempo sono state sostituite repentinamente da precoci ondate di caldo estivo, con picchi anche di 37°C al Sud a inizio maggio.

Secondo i dati attuali in questa primavera la quantità di pioggia è stata comunque vicina alle medie stagionali, con solo un 4% di precipitazioni in più. E’ stata una stagione caratterizzata da perturbazioni molto forti, come ad esempio quella dell’inizio di marzo che ha causato una tempesta di vento sul Paese con raffiche a oltre 140 km/h e danni ingenti sulle regioni centrali. Da gennaio le temperature restano mediamente sopra le medie di 1°C, confermando il trend del global warming, e dunque l’energia in gioco per scatenare forti piogge è molto elevata.



Dall’inizio del mese di giugno nell’area italiana si sono verificati 1 milione e 500 mila fulmini: una media di quasi 100 mila fulmini al giorno. La giornata più “elettrica” è stata quella di domenica 14 giugno con un totale di 260 mila fulminazioni, due delle quali sono state letali per altrettante persone sulle Alpi.



Nello stesso periodo, dal 1 al 17 di giugno, del 2014 le fulminazioni sono state 350 mila, ossia meno di un quarto, con un massimo di “soli” 60 mila fulmini in 24 ore. In tutto il mese di giugno del 2014 si è arrivati a circa a 600 mila fulminazioni. Nonostante l’estate scorsa sia stata molto piovosa e poco piacevole, il mese di giugno dell’anno scorso è stato più avaro di temporali, grandinate e fenomeni estremi. Durante la “non estate” dell’anno scorso il mese peggiore in termini di precipitazioni è stato quello di luglio.