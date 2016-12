Inizio di settimana con tempo instabile al Centrosud e Isole

La primavera fa fatica a decollare a causa del particolare assetto della circolazione atmosferica a livello europeo, caratterizzata dalla presenza di un'ingombrante area di alta pressione in ulteriore rinforzo sui Paesi settentrionali (data la sua collocazione anomala la si può definire “anticiclone di blocco” nei confronti delle normali correnti occidentali) la continuerà a favorire, sui Paesi centro-meridionali compresa l'Italia, lo scorrimento di nuclei di aria fredda in moto retrogrado da Est verso Ovest. Questi impulsi freddi continueranno ad alimentare la struttura di bassa pressione presente sul Mediterraneo centrale, portatrice di condizioni di maltempo , particolarmente insistente al Centrosud . In realtà uno di questi impulsi freddi (perturbazione n°5 del mese) tra martedì notte e la giornata di mercoledì raggiungerà dapprima Nord Italia determinando un veloce peggioramento del tempo con condizioni pienamente invernali: lo scenario più probabile è l'arrivo di aria decisamente più fredda accompagnata da precipitazioni che saranno nevose a bassa quota sui rilievi e nell'estremo Nordovest. Questo stesso impulso freddo virerà successivamente verso il Mediterraneo andando rinvigorire di nuovo la vasta area di bassa pressione ivi presente con conseguente riacutizzazione dell'instabilità al Centrosud.

Previsioni per martedìMartedì un nucleo di aria fredda in arrivo riattiverà una circolazione ciclonica su tutta l'Italia, ma questa volta andrà ad incidere – dalla sera – soprattutto sul Nord Italia, dove si vivrà una temporanea fase invernale. Più nel dettaglio al Nord si partirà con poche nubi, in aumento a partire da Nordest in estensione entro sera a tutte le regioni, senza precipitazioni nella prima parte della giornata; dalla sera cominceranno piogge sparse che dal Veneto si porteranno gradualmente verso la Lombardia, Emilia occidentale e, successivamente, verso Piemonte e Liguria; queste precipitazioni si intensificheranno nella notte in Piemonte e nordovest della Lombardia, sotto forma di neve fin verso i 600 metri. Al Centro al mattino su Marche, Umbria e Toscana prevalentemente soleggiato, un po' di nubi sulle altre regioni, con qualche pioggia nella seconda parte della giornata su centro sud Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud e sulle Isole generalmente nuvoloso: alla mattina locali piogge nel sud della Puglia e della bassa Calabria; nel pomeriggio qualche rovescio isolato su Sardegna, zone interne della Sicilia e al Sud (specie su zone appenniniche, Calabria, centro sud Puglia). Venti deboli. Temperature senza variazioni di rilievo. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it