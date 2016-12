Inizio di settimana con più nubi ma poche piogge

Previsioni martedìIl tempo tenderà a cambiare dalla seconda parte della giornata, per una circolazione ciclonica che tenderà ad approfondirsi sul Tirreno centrale. Intanto al mattino nubi sparse al Nord e in Sardegna, annuvolamenti anche sulle regioni del versante Adriatico; prevalentemente soleggiato su Liguria, Sicilia e fascia tirrenica; locali piogge su Appennino settentrionale e Marche. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia nelle Marche e in Abruzzo, rovesci e possibili temporali in Sardegna, specialmente nel Centrosud. La sera tempo instabile in quasi tutta la Sardegna, piogge diffuse su Marche, Abruzzo e Molise, deboli piogge isolate in Puglia e Basilicata, Umbria, bassa Toscana e centronord del Lazio. Temperature ancora superiori alla norma al Sud e in Sicilia per effetto di forti venti meridionali; si intensificano anche la Tramontana su Toscana e Liguria.