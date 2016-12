Inizio di settimana bello al Centrosud, martedì forte maltempo al Nord

Lunedì tempo stabile e soleggiato al Centrosud grazie alla presenza dell'alta pressione. Nel Nord del Paese l'avvicinamento di una perturbazione proveniente dall'Europa centrale sarà causa di aumento della nuvolosità. La parte più attiva di questa perturbazione attraverserà le regioni settentrionali nella giornata di martedì, con maggiori effetti sulle regioni nord orientali, per poi spostarsi verso il Centro nelle ore successive. A causa dei netti contrasti termici al Nord si potranno verificare, a partire dalla seconda parte del giorno, temporali di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Tra giovedì e venerdì il tempo dovrebbe presentarsi complessivamente buono in tutta l'Italia, con un graduale rialzo delle temperature al Nord. Tra gli ultimi giorni del mese e l'inizio di luglio infine, assisteremo probabilmente a una nuova e duratura ondata di caldo per la graduale rimonta dell'Anticiclone Nordafricano.