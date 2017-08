24 agosto 2017 18:24 Ingv, oltre 74.000 scosse ad un anno dal sisma del 24 agosto 2016: la terra trema In un anno sono avvenuti 9 eventi di magnitudo maggiore o uguale a 5 in oltre 6.000 chilometri cubi di crosta terrestre

La terra trema. E continua a tremare dal 24 agosto 2016 quando, secondo gli esperti, si è attivata in Italia Centrale una sequenza di eventi che ha fatto registrare 9 eventi di magnitudo maggiore o uguale a 5 e più di 74mila scosse, troppe rispetto a quelle che in anni “tranquilli” si sono generate in Italia e che oscillavano fra le 10 e le 15mila scosse. Ad un anno dal sisma sarà celebrata la “giornata del silenzio” ad Amatrice, la città più devastata e in cui tutto ha avuto inizio.

"Il paese non c'è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone". È l'urlo di dolore e anche la prima testimonianza di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, poche ore dopo il terremoto del 24 agosto scorso, quando interi comuni tra Lazio, Marche e Abruzzo furono praticamente cancellati. Sono le 3.36 del mattino. Prima il boato, poi la terra che trema con una forza di magnitudo 6.0. Il centro Italia si sveglia nel panico: i soffitti di case e negozi cadono, le travi si piegano, gli oggetti sembrano lanciarsi da mensole, scaffali e dispense. È ancora buio la notte tra il 23 e il 24 agosto, ma si illumina a giorno tra lampade delle emergenze, i fari delle macchine che tentano la fuga, e quelli dei primi soccorsi che faticano ad arrivare per via delle rovine sulle piccole strade di montagna, dove anche i ponti sono scrollati. L'epicentro del sisma viene registrato nei pressi di Accumoli, nella provincia di Rieti, in Lazio, dove immediatamente dopo la prima prima scossa sembra che il paese sia stato spazzato via. Alle prime luci del mattino si parla già di decine di morti. La terra continua a tremare in maniera violenta, circa 300 scosse, le più forti di magnitudo 5.1 alle 4.32 e 5.4 alle 4.33 con epicentro a 5 km da Norcia. La faglia sull’Appennino non si placa. Alle 4.34 un’altra fortissima scossa, la più lunga, raggiunge magnitudo 5.4. L’ultima, di magnitudo 4.9, si registrerà poco prima delle 14 ad Arquata. Si scava tra le macerie, si prega per i morti, si spera per i dispersi. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, coadiuvati dalla Protezione Civile, dalla Croce rossa, dalle forze dell’ordine e dall’esercito. Tutti si rimboccano le maniche, nessuno molla per un istante. Il bilancio delle vittime è di 299. Solo Amatrice conta 242 morti, di cui molti alloggiavano nello storico Hotel Roma, spazzato via la notte del 24 Agosto. Due mesi dopo, alle 21.28 del 26 ottobre, la terra ritorna a tremare: il sisma raggiunge magnitudo 5.9 abbattendosi tra le provincie di Macerata e Perugia. Pochi giorni dopo nella stessa zona, alle 7.40 del 30 ottobre il sisma raggiunge magnitudo 6.5. Nemmeno il tempo di riprendere fiato che il 18 gennaio 3017 si susseguono tre terremoti di magnitudo superiore a 5.0 tra le 9.25 e le 10.30 nelle province di L’Aquila e Rieti.