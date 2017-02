Ingv: 2016 annus horribilis, 53mila scosse in Italia

Con oltre 53 mila terremoti rilevati dalla Rete sismica nazionale, compreso quello più forte in Italia da Irpinia 1980, il 2016 è stato un "annus horribilis" per le scosse in Italia. Lo rileva l'Istituto nzionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui "il numero di terremoti è sensibilmente aumentato, con eventi più che raddoppiati rispetto al 2014 e più che triplicati rispetto al 2015" in grandissima parte per la sequenza di Amatrice, Norcia, Visso.