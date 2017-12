Ingegnere catanese cura la madre malata di Alzheimer con olio di cannabis

Giuseppe, un ingegnere di Catania, ogni giorno da quattro anni somministra alla madre novantunenne malata di alzheimer un medicinale a base di cannabis preparato in casa. La cannabis terapeutica è una medicina legale in Italia dal 2014 ma viene prescritta soltanto per alcune malattie e questo ha spinto Giuseppe a improvvisarsi farmacista, pur con il rischio di finire in carcere: da quando la signora Lidia ne beneficia, infatti, non ha più avuto crisi epilettiche.