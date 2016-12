10 luglio 2016 18:23 Infortuni sul lavoro, numeri in calo in Lombardia: Milano, Lodi e Monza e Brianza tra le province virtuose Assolombarda: "Nel 2015 casi in riduzione del 4% rispetto al 2014"

Dalla Lombardia arrivano dati incoraggianti per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Nel 2015 infatti nella regione sono stati segnalati poco più di 116mila casi, in riduzione del 4% rispetto all'anno precedente. Ad evidenziarlo Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza nel rapporto “La salute e sicurezza sul lavoro come driver di competitività territoriale”. Milano, Lodi e Monza e Brianza sono le province tra le più virtuose d’Italia in termini di salute e sicurezza sul lavoro.

I numeri lombardiIn Lombardia nel 2015 sono stati denunciati all’Inail 116.530 casi di infortuni sul lavoro; di questi l’80,6% (93.959), si sono concentrati nella gestione Industria e Servizi. Il 79% degli episodi è avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro senza mezzo di trasporto (-32% nel corso degli ultimi sei anni). Una diminuzione comunque non legata al calo dell’occupazione, visto che nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015 ogni mille occupati gli infortuni sono scesi del 36% in Lombardia e del 39% nella città di Milano.

"Per i prossimi anni un approccio sempre più condiviso"Mauro Chiassarini, vicepresidente di Assolombarda con delega al Lavoro e all’Occupazione, ha sottolineato che "nel 2013, nell'ambito del Piano Strategico Far Volare Milano, abbiamo promosso il progetto "Sicurezza al centro" con l’obiettivo di favorire una cultura manageriale della prevenzione che ha messo in evidenza le ricadute positive, in termini di performance, competitività e attrattività, generate dall’investimento delle imprese in salute e sicurezza. Un investimento che non può prescindere da una formazione efficace, erogata nel rispetto delle regole previste dalla legge, e da strumenti di comunicazione adeguati che tengano conto della dematerializzazione e della digitalizzazione delle informazioni. Da qui l’idea di lanciare, quest’anno, RSPPITALIA, piattaforma online dedicata al tema della salute e sicurezza sul lavoro, che oggi può contare su più di 1.600 iscritti e più di cento news”.