Informatore scientifico aggredito da paziente nel Barese

Un informatore scientifico del farmaco è stato aggredito in provincia di Bari da un paziente all'uscita di un ambulatorio medico, riportando un trauma cranico e diverse lesioni, con una prognosi di 20 giorni. L'aggressore lo ha colpito fuori dall'ambulatorio, a Castellana Grotte, dopo aver avuto con lui una discussione sulla precedenza per entrare dal dottore. Nonostante abbia avuto la meglio, l'uomo non ci ha pensato due volte ad alzare le mani.