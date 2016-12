Influenza, l'Aifa blocca i vaccini Fluad: segnalati tre casi di morti sospette

23:12 - Per valutare un eventuale nesso di causalità tra 3 decessi e la somministrazione del vaccino antinfluenzale Fluad, l'Agenzia italiana del farmaco ha disposto, a titolo cautelativo, il blocco dei lotti 142701 e 143301. "I tre eventi a esito fatale - specifica l'Aifa - hanno avuto esordio entro le 48 ore dalla somministrazione delle dosi dei due lotti". Le vittime sono una 87enne e un 68enne di Siracusa e una 79enne di Termoli (Campobasso).

I decessi sono avvenuti tra il 12 e il 18 novembre. "Entrambi i pazienti siciliani coinvolti erano affetti da patologie come glicemie e tiroidite", l'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino.



Vaccino prodotto a Siena - I decessi sarebbero avvenuti quasi due settimane dopo la somministrazione del farmaco. Il vaccino è prodotto negli stabilimenti di Siena della Novartis Vaccines and Diagnostic srl: due gli stabilimenti della casa farmaceutica nella provincia: uno nella città del Palio e l'altro nella vicina Rosia. I due lotti bloccati dall'Aifa erano destinati alle Asl.



L'Agenzia Italiana del Farmaco invita i pazienti che abbiano in casa confezioni del vaccino a verificare sulla confezione il numero di lotto e, se corrispondente a uno di quelli per i quali è stato disposto il divieto di utilizzo, a contattare il proprio medico per la valutazione di un'alternativa vaccinale.



Novartis: "Confermata la qualità dei lotti" - Novartis "ha piena fiducia nella sicurezza ed efficacia dei propri vaccini anti-influenzali e si è immediatamente adoperata in una revisione preliminare dei lotti di vaccino interessati. L'esito di tale revisione ha già riconfermato la qualità e la conformità del vaccino Fluad". Lo rende noto l'azienda.



Medici: "Nessun rischio dopo le 48 ore" - "Se sono passate 48 ore dalla somministrazione non ci sono rischi, se qualcuno dovesse presentare invece dei sintomi entro due giorni deve contattare il proprio medico". Lo afferma il segretario della Fimmg, Giacomo Milillo.



Crocetta: "No a psicosi, non ci sono stati altri casi" - Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, dopo una riunione con l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, invita alla calma sul caso del blocco di due lotti del vaccino Fluad. "Bisogna evitare la psicosi determinata dalla paura di vaccinarsi, questo sì che potrebbe essere davvero pericoloso e produrre morti - ha detto -. Molti pazienti sono stati vaccinati con quegli stessi lotti bloccati in via cautelativa e non hanno avuto problemi".



Secondo caso sospetto in Molise - Ci sarebbe un secondo caso sospetto segnalato in Molise legato al vaccino antinfluenzale. Si tratta di una 92enne ricoverata in stato comatoso una decina di giorni fa all'ospedale di Termoli (Campobasso). Alla donna, che era stata vaccinata un paio di giorni prima, era stata diagnosticata una insufficienza epatica renale e cerebrale ed è rimasta ricoverata dieci giorni ed è stata dimessa.