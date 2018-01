Influenza, Iss: picco carenza sangue, rinviati molti interventi

Anche quest'anno l'influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni, con punte di oltre 1.300 sacche mancanti che hanno portato a rinviare gli interventi non urgenti in molti ospedali. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Centro nazionale sangue-Istituto superiore di Sanità, che al coordinamento delle Associazioni nazionali dei donatori di sangue lancia la proposta di estendere l'offerta del vaccino anche a chi dona.