Influenza: +20% anziani a pronto soccorso, emergenza polmoniti

E' emergenza anziani nei pronto soccorso italiani a causa dell'influenza. "Dal 31 dicembre stimiamo un aumento del 15-20% degli accessi, soprattutto per gli over 65, con un incremento dei casi di polmonite tra gli anziani", comunica il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza, Francesco Rocco Pugliese. "Da nord a sud, i Ps delle grandi città esplodono: ci sono pazienti in attesa nei corridoi e in ogni spazio libero", aggiunge.