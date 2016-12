Infermiera killer, al vaglio altri decessi La Procura: "93 morti con lei in turno"

13:00 - Statistiche, numeri che non tornano, controlli incrociati: proseguono le indagini su Daniela Poggiali, l’infermiera 42enne dell'ospedale Umberto I di Lugo in carcere dallo scorso 10 ottobre con l’accusa di aver ucciso una sua paziente, una pensionata di 78 anni, praticandole un’iniezione letale di potassio. Tra le mani la procura di Ravenna ha una serie di cifre allarmanti: "Tra il 2012 e il 2014 con lei in corsia sono morti 93 pazienti".

Dati preoccupanti, raccontati dal pm Alessandro Mancini al Daily Mail, se confrontati con la media degli altri infermieri. "La nostra indagine - dice il procuratore - mostra che il collega della Poggiali che si avvicina di più ai 93 morti dal 2012 al 2014 si ferma a 45 decessi. Per tutti gli altri infermieri la statistica si ferma a 30 morti".



Per ora, tiene a precisare Mancini, sono soli ipotesi: "Non abbiamo le prove che questi pazienti siano stati assassinati, ma 93 è un numero preoccupante". Al momento l'infermiera è accusata dell'omicidio della 78enne Rosa Calderoni, ma sono saliti già a 38 i casi di decessi sospetti sui quali stanno indagando gli inquirenti. E stando alle statistiche citate dal procuratore i numeri inquietanti potrebbero aumentare.