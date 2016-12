Incubo pioggia: frane in Sicilia, allagamenti a Salerno, evacuazioni in Sardegna

Una frana ha isolato diverse case in Sicilia, nelle frazioni di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) in seguito all'esondazione del torrente Mela. Il maltempo che ha colpito l'isola sta provocando grossi problemi e decine di famiglie sono bloccate nelle loro abitazioni in seguito al fango che ha invaso case, garage, strade. Gravi disagi anche nel Salernitano e nelle Marche.

Paura in Sicilia - Le piogge hanno devastato ampie zone nel Messinese. Oltre a Barcellona, problemi anche nelle zone di Maltempo: Sicilia; frana a Barcellona PdG, frazioni isolate Calderà e Cicerata, con allagamenti e disagi. Le frazioni sono isolate e il ponte che collega Milazzo con Barcellona lato mare è stato danneggiato e chiuso. Una decina di auto sono finite a mare, ma non ci sono feriti. L'amministrazione non aveva dato l'allerta per il maltempo e molti cittadini in strada hanno avuto problemi perché colti di sorpresa. In molti casi l'acqua ha bloccato le portiere delle auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



Salerno, pioggia e disagi - La pioggia caduta a Salerno e in tutta la provincia ha provocato infiltrazioni in molti negozi e cantine e numerose sono state le segnalazioni ai vigili del Fuoco. Colpiti soprattutto il quartiere salernitano di Torrione e la zona orientale, mentre in provincia problemi ci sono stati soprattutto nell'agro nocerino-sarnese. Nella zone è allerta meteo per tutta la giornata di sabato.



Pioggia e forte vento nelle Marche - Pioggia diffusa e insistente per tutto il giorno anche nelle Marche, dove però finora non ci sono particolari disagi. I venti da nord-est sono piuttosto forti, soprattutto lungo la costa, e il mare molto mosso. Particolarmente colpito dal maltempo il sud della regione. La Protezione civile indica il rischio di smottamenti e allagamenti, fino alla giornata di domenica.



L'incubo alluvione torna in Sardegna dove l'allerta meteo con codice rosso lanciata dalla Protezione civile ha gettato nello sconforto chi ancora non ha finito di riparare i danni provocati dal ciclone di pochi giorni fa. Le autorità avvisano i cittadini di usare le precauzioni del caso.

Evacuazioni in Gallura - La situazione più pesante in Gallura si è registrata nel comune di Budoni, dove una settantina di persone sono state evacuate in via precauzionale. Dall'albergo Sporting una cinquantina di turisti francesi sono stati allontanati e ospitati in un'altra struttura. Nella stessa zona una decina di dipendenti sono stati fatti spostare dall'albero I Corbezzoli. Mentre altre 15 persone sono state allontanate da un residence del centro costiero.

Criticità elevata è stata segnalata dalla Protezione civile a Montevecchio, Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Alcune di queste zone sono state già colpite dal ciclone di pochi giorni fa e dall'alluvione del 2013.Un tratto della Statale 125 Orientale Sarda è stato provvisoriamente chiuso al traffico a causa di allagamenti. In particolare la carreggiata vicino al km 279,500, traversa di Budoni, nella provincia di Olbia-Tempio. Il traffico è rallentato fra il bivio per Tanaunella e Budditogliu/Straulas dove le squadre dell'Anas sono al lavoro per la pulizia della strada dai detriti presenti in tratti saltuari per le forti piogge.- Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu ha disposto la chiusura della Galleria di Mughina, simbolo della tragica alluvione del 18 novembre 2013 quando venne completamente sommersa dall'acqua. A Cagliari sospese anche le attività dell'Università.