Incubo Igor, a Budrio torna la paura

Continuano le indagini dei carabinieri sull’omicidio di Anna Lisa Cacciari, la donna di 65anni trovata accoltellata nella sua casa ad Armarolo di Budrio, in provincia di Bologna. In attesa dei risultati dell’autopsia si battono le prime piste mentre nella zona torna la psicosi di "Igor il russo", il pluriomicida latitante e ricercato per diversi omicidi.



Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" tornano sul posto, dove il primo pensiero degli abitanti è immediatamente andato al criminale che ha ucciso il barista Davide Fabbri il 2 aprile scorso. Come sottolinea la giornalista Marta Rigoni le indagini dei carabinieri si indirizzano però in due direzioni diverse non trovando elementi che ricolleghino questa morte a Igor: rapina finita male o omicidio di altro tipo.