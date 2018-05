Incidenti sul lavoro, 2 operai gravi in una ditta nella Bergamasca

Doppio infortunio sul lavoro in una ditta della provincia di Bergamo. Due operai sono rimasti feriti in modo serio per cause ancora non accertate. Dalle prime informazioni, avrebbero riportato traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti ambulanza, carabinieri e i tecnici dell'Ats che verificheranno il rispetto delle norme di sicurezza. I due uomini sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII.