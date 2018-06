Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista

Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone (3.581 metri di quota). L'uomo era partito martedì per la salita alla Gran Becca, nonostante le condizioni non fossero favorevoli a causa della presenza di molta neve. L'allarme per il mancato rientro è stato dato da un'amica venerdì sera.