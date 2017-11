Incidenti, la Toscana è la regione più pericolosa per i ciclomotori

Le strade della Toscana sono le più pericolose per i ciclomotori visto che si verifica un incidente ogni 1901 abitanti. I motocarri sono più a rischio in Emilia Romagna dove si registra un incidente ogni 3.293 abitanti. Moto di media e grossa cilindrata devono guardarsi dalla Liguria dove si registra un incidenteogni 357 abitanti. Sono i risultati di un’analisi fatta da DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale

Gli amanti del “cinquantino” corrono elevati rischi, oltre che in Toscana, anche sulle strade della Liguria, con un incidente ogni 2530 abitanti e delle Marche (1/3533). Le regioni dove la densità di sinistri è più bassa sono Calabria, Molise e Basilicata.



I ciclisti, ha rilevato DAS, corrono un rischio elevato di fare anche sulle strade del Veneto, dove si è verificato un sinistro ogni 1946 residenti, e del Trentino Alto Adige, uno ogni 1.965, terzo in Italia. Molise, Calabria e Campania sono anche in questo caso le regioni con il più basso rapporto residenti/incidenti.



Dopo quelle toscane, le strade della Puglia sono le più pericolose per i conducenti di motocarri, un incidente ogni 60.853 residenti, seguite da quelle liguri. Secondo l’analisi di DAS, la frequenza di sinistri con motocarri è meno rilevante in Piemonte e Veneto.