Incidente sulla A4, Tir contro auto: disagi per migliaia di automobilisti

Un Tir si è schiantato contro un'auto lungo l'autostrada A4 e ha preso fuoco, dopo aver superato il guard-rail e aver invaso la carreggiata opposta. L'incidente è avvenuto in provincia di Bergamo, a poca distanza dal casello di Capriate San Gervasio, in direzione Milano. Quattro i feriti, tra cui una ragazzina di 13 anni: nessuno di loro è grave. Il tratto di autostrada coinvolto è stato chiuso al traffico creando stati disagi per migliaia di persone.

Si è trasformato in un incubo, per fortuna senza gravi conseguenze, il viaggio in A4 per migliaia di automobilisti rimasti bloccati in coda questa mattina, in entrambi i sensi di marcia. Tra alte temperature e coda, i disagi sono stati notevoli. Il 118 ha ricevuto diverse telefonate dagli automobilisti in coda: sono infatti tempestivamente entrati in azione la Protezione civile e la Societa' Autostrade, che hanno distribuito acqua. La situazione si è normalizzata solo nel primo pomeriggio.