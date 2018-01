Incidente sul lavoro, operaio scivola e muore in cava nel Senese

Incidente mortale sul lavoro in una cava di travertino a Rapolano Terme, nel Senese. Un 36enne di origini bosniache, residente ad Asciano, sulle Crete Senesi, è scivolato in una scarpata da un'altezza di 11 metri mentre stava lavorando al ripristino di una recinzione. Trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Siena, l'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta.