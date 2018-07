Incidente in A4, coinvolto Marco Paolini: l'attore è indagato per lesioni

L'attore Marco Paolini è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est. L'auto di Paolini ha tamponato, per cause da verificare, il veicolo sul quale viaggiavano due donne. L'artista, ora indagato per lesioni, non ha riportato conseguenze, se non uno stato di shock, mentre una delle occupanti dell'altro mezzo è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.