Dagli accertamenti effettuati dopo l'incidente, Diele, famoso per aver recitato in film come "Acab", era risultato positivo a oppiacei e hashish. L'attore, difeso dagli avvocati Giuseppe Mortara e Guglielmo Marconi, non era presente in Tribunale a Salerno. Il pm Elena Cosentino, nell’udienza dello scorso 20 febbraio, aveva chiesto per lui otto anni di reclusione ritenendolo colpevole di "negligenza, imprudenza, imperizia nonché inosservanza della normativa prevista dal codice della strada". Diele aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.



"Oggi possiamo dire che, a distanza di un anno, abbiamo la sentenza di primo grado. Quindi per una famiglia significa avere fiducia nella giustizia", ha commentato Michele Tedesco, avvocato della famiglia della vittima, alla Stampa. L'attore è stato condannato per omicidio stradale aggravato. "La sentenza ha stabilito un principio: Diele era in stato di alterazione psicofisica quando ha ucciso la povera Ilaria", ha aggiunto l'avvocato che ha definito "contenti" per la sentenza i familiari della vittima. E ha confidato che il padre di Ilaria "la sera va a dormire nel letto della figlia".



Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017, l’attore, a bordo della sua Audi A3, travolse e uccise la 48enne salernitana, che viaggiava a bordo di uno scooter. Diele era alla guida in stato di alterazione psicofisica a causa dell'uso di stupefacenti.