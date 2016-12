Inchiesta sim false Telecom, assolti società e altri 70 imputati

Il Tribunale di Milano ha assolto Telecom Italia Spa e oltre 70 imputati, tra cui 12 ex dipendenti della società, al termine del processo per la vicenda delle oltre 500mila schede sim false che, secondo l'accusa, l'azienda avrebbe fatto attivare per incrementare le proprie quote di mercato. Lo ha deciso il collegio presieduto da Filippo Grisolia. La Procura aveva chiesto condanne sia per Telecom sia per gli altri imputati.