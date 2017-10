Incendio Napoli, è polemica sulla tempestività dei soccorsi

Ha tentato di salvarsi e di fuggire dalle fiamme che stavano invadendo il suo appartamento la donna ucraina di 57 anni che ieri è caduta e morta mentre tentava di aggrapparsi al balcone, in un palazzo a Napoli. Ora è polemica sulla tempestività dei soccorsi. Pare, però, che "la colpa" non sia dei vigili del fuoco: i pompieri, infatti, mentre stavano cercando di arrivare sul posto, sarebbero stati bloccati da diverse auto, parcheggiate male e in seconda fila, in una strada già molto stretta. E sarebbero stati costretti a trovare un percorso alternativo.