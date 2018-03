Incendio in un'abitazione nel Veneziano: un morto

Un uomo è morto nell'incendio divampato in un'abitazione a Musile di Piave, nel Veneziano. Nell'appartamento era presente anche una donna, rimasta intossicata: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Al momento non si conoscono le cause del rogo.