Incendio in palazzina a Milano, morto il 13enne intossicato | La telefonata alla madre: "Vedo solo fumo"

Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni intossicato nell'incendio di mercoledì nello stabile di via Cogne a Milano. Il giovane, di origini marocchine, è morto all'ospedale Sacco dove era ricoverato. Era stato sorpreso dal rogo, divampato al decimo piano del palazzo in zona Quarto Oggiaro, mentre era in casa da solo. Indagati i proprietari dell'appartamento. Si sospetta un guasto della caldaia dell'appartamento sequestrato come causa dell'incendio.