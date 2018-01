Incendio in ditta chimica nel Milanese, 6 operai in ospedale

Sei operai sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato il fumo prodotto nell'incendio scoppiato all'interno di un'azienda che produce turboemulsori di Settimo Milanese, in provincia di Milano. Le loro condizioni non sono gravi. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, il principio di incendio si è sviluppato a causa della reazione di alcun prodotti chimici utilizzati per la produzione.

Gli operai soccorsi nella ditta di Settimo Milanese hanno dai 19 ai 57 anni, sono stati accompagnati in ospedale in condizioni non preoccupanti e alcuni di loro sono ancora in attesa di essere visitati. Dalle prime analisi non sarebbero state rilevate sostanze tossiche.



Secondo quanto riferito dai carabinieri e dai vigili del fuoco, poco prima di mezzogiorno alla Axomatic Srl di via Albert Einstein 8, si è sviluppato un principio di incendio all'interno dei locali produttivi, causato probabilmente dalla reazione di alcuni prodotti chimici. Il rogo è stato immediatamente domato dai dipendenti presenti che però hanno manifestato segni di intossicazione.



Sul posto, oltre ai carabinieri della locale Stazione e ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco (anche con il nucleo Nbcr) e personale Ats per escludere nocivita' delle sostanze sprigionatesi. L'azienda produce macchine automatiche per il settore cosmetico, farmaceutico e alimentare.