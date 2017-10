Incendi nel Varesotto: "Così siamo sfuggiti dalle fiamme"

"Venerdì sera abbiamo lasciato il nostro ristorante, che si trova in cima a Campo dei Fiori, di corsa. Quando mia moglie mi ha detto che il fuoco era sopra di noi ho avuto paura". Questa la testimonianza esclusiva a Mattino Cinque di Paolo ristoratore di Varese che assieme alla moglie Laura gestisce l’Osteria Irma, uno storico locale in località Campo dei Fiori. "Avevamo ospiti in sala e ho detto subito a tutti di scappare. Il fuoco era già arrivato sulla strada", continua ancora Paolo che poi spiega di aver atteso le istruzioni di Carabinieri e Vigili del fuoco: "C’è venuto in mente che c’era una mulattiera carrabile sopra la linea del fuoco. Abbiamo caricato tutti e siamo scesi". Nonostante la paura e il rischio di perdere tutto, lo sconforto dell’uomo è per quei posti in cui è cresciuto e di cui rimane ben poco: "Il danno alle strutture sarebbe stato il male minore, ora guardo il bosco dove sono cresciuto sin da ragazzino ed è un ammasso di cenere. Mi piacerebbe prendere chi ha acceso il fuoco e metterlo lì".