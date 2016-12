In permesso per le terapie salvavita, ma era in vacanza: beccato su Facebook

Per il Comune si stava sottoponendo ad alcune terapie salvavita, ma in realtà era in vacanza. L'uomo è stato scoperto grazie alle foto che ha pubblicato sul suo profilo Facebook. L'uomo è stato denunciato dalla polizia anche per i continui maltrattamenti cui aveva sottoposto l'anziana madre. E' stata proprio lei a raccontare dei soprusi subiti dal figlio alle autorità.

Le false visite - Scavando nel passato lavorativo dell'uomo, dipendente del comune di Roma, è emerso che, da quasi dieci anni, usufruiva indebitamente di permessi retribuiti previsti per alcune gravi patologie che richiedono terapie "salvavita", approfittando del fatto che nel 2007 aveva subito un grave intervento chirurgico. Gli accertamenti medici hanno evidenziato che detta operazione non ha portato a conseguenze tali da impedire di svolgere costantemente le attività lavorative o ludiche. Gli investigatori, "spulciando" le foto che l'uomo ha negli anni postato sui social network, hanno accertato che, mentre per il Comune stava facendo delle pesanti terapie, in realtà era al mare o in altre località di vacanza.



I maltrattamenti - E' stata la madre dell'uomo a raccontare agli investigatori del commissariato Monteverde i soprusi ed i furti subiti dal figlio nel corso degli ultimi anni. Il figlio aveva speso anche i soldi che l'anziana aveva messo da parte per le spese per il funerale. Le indagini hanno permesso di accertare che l'indagato ha continuato ad usufruire dei benefici della Legge "104" riconosciutagli per accudire la mamma anche quando la stessa si era trasferita da un'altra figlia.