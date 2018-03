In Italia più di 500 psico-sette: esiste davvero il fenomeno manipolatorio?

In Italia esistono più di 500 psico-sette. Il caso della setta della dieta macrobiotica non ha fatto che riportare l’attenzione su un tema sempre caldo: il suo “guru” Mario Pianesi è ora indagato per associazione per delinquere finalizzata a riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale. A Mattino Cinque ci si è chiesti se esista davvero il fenomeno manipolatorio e se la mancanza di una risposta certa a questo quesito non rappresenti un limite per l’attività giudiziaria. Francesco Alagna, avvocato delle vittime di Mario Pianesi, ha assicurato che la tesi accusatoria si baserà “sui racconti delle persone che testimonieranno la propria storia, perché il fenomeno manipolatorio è veramente pericoloso e incide davvero sulla personalità in modo profondo".



Quel che è certo è che uscire da una setta è difficile ma possibile, anche dopo un lavaggio del cervello durato anni: lo dimostra la storia di Michelle Hunziker, che recentemente ha rivelato con coraggio come la setta in cui era caduta anni fa avesse rovinato la sua vita e quella delle persone attorno a lei. L’attrice e conduttrice svizzera non è sola, come lei anche altre donne dello show business hanno deciso di riprendere in mano la loro vita: le ex adepte di Scientology Nicole Kidman e Katie Holmes (ex mogli di Tom Cruise, ancora convinto sostenitore della Chiesa di Ron Hubbard), Demi Moore e la figlia di Elvis Presley Lisa Mary, che su quell’esperienza ha dichiarato: “Mi stavo lentamente autodistruggendo, stavo perdendo la mia anima, i miei soldi, tutto”.