In Italia, il sogno di avere una casa sembra irrealizzabile

In Italia il 57% dei 30enni vive ancora con mamma e papà. Di quelli che invece lasciano il nucleo familiare il 66% va a vivere in affitto. I fortunati che si possono compare una casa sono invece una percentuale bassissima che deve fare i conti con il famigerato mutuo. A Mattino Cinque si discute proprio di questo partendo da un caso specifico: "Ho 29 anni, un determinato per tre anni e prendo 1300 euro al mese più tredicesima. Vorrei comprare un immobile che costa sui 200 mila euro. Quanto mi finanziate?". La risposta della banca è chiara: "Diciamo un 67% del valore dell’immobile con un tasso a 2,20%. Quindi dovresti mettere di tuo circa 65mila euro. Se vuoi il finanziamento intero passeresti ad un tasso del 6%".



Sulla questione interviene Maria Stella Gelmini: "È la prima generazione dove c’è stata una battuta d’arresto, un problema estremamente grave che deve essere affrontato con delle riforme del sistema". Alessandro Cecchi Paone: "Il paese migliore è quello che offre un percorso di studio che ha già dentro un’idea di percorso lavorativo e di percorso affettivo familiare. Per questo serve la casa. Tutto ciò in Italia è impossibile".