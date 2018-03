In fila ai Caf in Puglia: "Il M5s ha vinto, dateci il reddito di cittadinanza" | Il Movimento: "Fake news"

In fila ai Caf per chiedere per chiedere il reddito di cittadinanza . E' successo in alcuni Comuni della Puglia, dove ci sono stati cittadini che si sono rivolti al personale per chiedere di accedere al "sussidio". "Ha vinto il M5s - hanno detto agli impiegati -, adesso dateci i moduli per avere il reddito". Le file si sono formate davanti a diversi centri fiscali o dell'impiego. Gli operatori hanno spiegato che la misura è stata solo annunciata.

E' stata la Gazzetta del Mezzogiorno a raccontare degli episodi, poi ridimensionati dai responsabili dei Caf, i quali hanno voluto precisare che si è trattato solo di "fenomeni isolati" e sporadici.



"A noi sindaci piacerebbe poter comunicare ai cittadini che il problema della disoccupazione è risolto - ha detto il primo cittadino di Giovinazzo (Bari), Tommaso Depalma (lista civica), commentando le file di "richiedenti reddito" anche nella sua città -. Ci piacerebbe che, per chi non ha lavoro, ci fosse un reddito di cittadinanza, ma credo che i cittadini siano stati ammaliati da spot elettorali".

E ha aggiunto: "Già da lunedì dietro la porta dell'assessore ai Servizi Sociali c'erano persone in fila per chiedere spiegazioni sul reddito di cittadinanza promesso dal M5s. La vittoria c'è stata, netta e inconfutabile, ma per il reddito di cittadinanza la vedo dura".



M5S Puglia: assalto ai Caf è bufala - "Da questa mattina politici e giornali hanno lanciato una nuova bufala: fiumi di persone avrebbero preso d'assalto alcuni Caf e centri per l'impiego per richiedere il reddito di cittadinanza". Lo afferma il Movimento 5 Stelle Puglia secondo cui è "evidente che la lezione di queste elezioni politiche a qualcuno non sia bastata". Su Facebook i cinquestelle invitano quanti hanno "così poca considerazione per l'intelligenza dei cittadini italiani a continuare a diffondere falsi 'scandali' e fake news". "Vorrà dire che alle prossime consultazioni elettorali - concludono - il Movimento 5 Stelle volerà, da solo, oltre il 41%". Il Movimento definisce la notizia una "follia generale quantomeno sospetta ad appena 4 giorni dal voto, con un Governo nemmeno insediatosi e dunque nessuna possibilità di legiferare".