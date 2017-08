Dopo la prima udienza di secondo grado del processo sull'omicidio di Yara Gambirasio, Quarto Grado ha mostrato in esclusiva l'immagine satellitare del campo di Chignolo d'Isola, utilizzata in aula dalla difesa di Massimo Bossetti per dimostrare che il corpo della vittima non si trovasse nel luogo del ritrovamento a gennaio, come sostiene invece l'accusa. La foto sarebbe stata scattata la mattina del 24 gennaio 2011 ed è l'ultima carta giocata dalla difesa dell'imputato per rispondere all'ipotesi che il corpo sia rimasto nel campo per tre mesi, arco di tempo intercorso tra il decesso di Yara e il suo ritrovamento.