In circolazione monete da due euro false: ecco come riconoscerle

Estate, tempo di mare, vacanze, ferie e...falsari. Non c'è infatti periodo più d'oro di questo per sperimentare nuove truffe e, in questa stagione 2017, oggetto degli imbrogli sono le monete da 2 euro: ben 900, destinate alla cassa di una gelateria di Napoli, sono state sequestrate. Per non cadere nell'inganno, basta portare con sè sotto l'ombrellone creme solari, una rivista e...una calamita. Per riconoscerle infatti, bisogna vedere se sono attirate appunto da una calamita: se si attaccano sono vere. I falsari non riescono infatti a riprodurre il magnetismo, che la Zecca ottiene con un procedimento particolare.