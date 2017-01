In arrivo la Bufera dell'Epifania con gelo e neve anche sulle coste

3 gennaio 2017 11:21 In arrivo la Bufera dellʼEpifania con gelo e neve anche sulle coste Da giovedì anche venti burrascosi sul medio Adriatico e al Sud

La prima perturbazione del 2017 ha oltrepassato l’arco alpino puntando verso le regioni del Centrosud dove si avranno i maggiori effetti, con venti sostenuti, piogge localmente intense, possibili temporali lungo le coste e nevicate in montagna. Questa perturbazione si allontanerà dall'Italia già questa notte e mercoledì avremo una tregua con tempo in miglioramento su gran parte delle regioni.

Bufera dell'Epifania: gelo e neve in arrivo sul medio Adriatico e al Sud

Da giovedì l’Italia verrà raggiunta da un impulso artico accompagnato da forti venti settentrionali che sul medio adriatico e al Sud favoriranno nevicate inizialmente a quote collinari, poi, fra venerdì e sabato, anche su pianure e litorali in concomitanza dell’irruzione del nucleo più gelido della massa d’aria artica. Quindi, le festività natalizie si concluderanno con un’Epifania da brividi, all'insegna di una vera e propria bufera con nevicate e gelidi venti burrascosi fino a 100 km/h che accentueranno notevolmente la sensazione di gelo. In queste condizioni, nelle giornate di venerdì e sabato in molte zone le temperature rimarranno sottozero anche durante il giorno (le cosiddette giornate di ghiaccio), comprese le aree del Centro colpite dal terremoto.

Previsioni per martedì. Ampi rasserenamenti al Nord fin dal mattino, a parte un po’ di nubi in Romagna e Levante ligure con residue precipitazioni, ma in rapida attenuazione. Un po’ di nuvole sparse sulle Isole maggiori ma senza precipitazioni di rilievo. Maltempo nel resto del Paese con piogge e locali temporali. Nel corso del pomeriggio tuttavia la perturbazione si sposterà verso Sud i fenomeni quindi andranno ad esaurirsi al Centro. Alla sera sarà ancora possibile qualche pioggia principalmente sulla Calabria tirrenica e localmente sulla Puglia. La neve cadrà fino a 700-800 metri sull'Appennino centrale, solo a quote di montagna al Sud.

Temperature in calo quasi ovunque. Venti perlopiù di moderata intensità con qualche rinforzo di maestrale in Sardegna e da nord-est sull'alto Adriatico.