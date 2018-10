Imprenditori tartassati: "Niente nuove tasse”. E al reddito di cittadinanza dicono ‘No’

"Sono deluso, il reddito di cittadinanza esiste già e si chiama disoccupazione. A cosa serve un doppione?". Sono parole di Alessandro Burgio, imprenditore comasco che proprio non ha mandato giù le scelte del governo in merito alla manovra economica. "La tassazione per le imprese non è più sostenibile – continua Burgio a Stasera Italia – e su questo siamo tutti d'accordo. Siamo preoccupati per la possibilità di nuove tasse", come paventato dai vertici di Confindustria negli ultimi giorni. L'impresario comasco spiega anche che, per la sua attività, sarebbe molto conveniente l'approvazione della Flat Tax: "Se passasse, potrei assumere, in caso contrario, sarei costretto a licenziare più di 10 operai mettendo nei guai altrettante famiglie, compresa la mia. Non mi resterebbe che mollare tutto e lasciare il Paese" confessa amareggiato Burgio.