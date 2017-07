Imperia, bimba di 12 anni guida i soccorsi in mare: naufraghi salvati

La piccola, il padre di 57 anni e i fratelli di 14 e 11 anni sono stati soccorsi dagli uomini della Guardia costiera, intervenuti con una motovedetta e un elicottero. Il "may day" era stato lanciato alle 21.10, quando la barca a vela ha cominciato ad imbarcare acqua. Nonostante le difficoltà che il mare agitato stava creando all'imbarcazione, la bambina è riuscita a segnalare alla Guardia costiera la posizione esatta, poi ricevuta anche dal Gps della barca. Grazie alla sua lucidità i soccorritori sono giunti sul posto poco prima della mezzanotte e hanno portato i naufraghi in ospedale.



"Ha dimostrato una maturità fuori dal comune e una lucidità incredibile per essere solo una dodicenne. Si è messa alla radio e ha tenuto le comunicazioni, aggiornando di continuo la posizione della barca, mentre suo padre e i fratelli di 14 e 11 anni cercavano di manovrare l'imbarcazione fuori controllo: per noi è stata fondamentale", ha commentato il capitano di fregata Luciano Pischedda, comandante della capitaneria di porto di Imperia.