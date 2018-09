Imola, picchiata dal padre ubriaco perché chiedeva zaino e quaderni nuovi: lanciata una raccolta fondi

E' tornato a casa ubriaco e quando la figlia 16enne gli ha chiesto zaino e quaderni nuovi per andare a scuola è andato su tutte le furie: prima ha picchiato ferocemente la ragazzina e poi la moglie, "rea" di aver cercato di difendere la figlia. È accaduto a Imola , la notte tra il 16 e il 17 settembre. Fortunatamente, la minorenne è riuscita a chiamare la polizia e gli agenti sono arrivati in tempo per fermare la furia dell’uomo. La notizia, riportata da Il Resto del Carlino, si è diffusa velocemente sul web, facendo scattare una vera e propria gara di solidarietà . Alcune mamme hanno organizzato una colletta presso una cartoleria della città affinché la ragazza possa comprare ciò di cui ha bisogno, mentre una bambina di 10 ann i ha scritto al sindaco di Imola: "Io ho solo 15 eur o di risparmi e li darei volentieri a questa ragazza per comprare dei quaderni. Posso farglieli avere tramite lei, sindaco?".

Il padre della ragazza, che sta scontando ai servizi sociali una pena di due anni, è tornato nel carcere di Bologna. La bambina - una studentessa modello - potrà invece andare a scuola con tutto l’occorrente. Prima della raccolta fondi, infatti, non aveva uno zaino ed era costretta a portare i libri a mano. Inoltre, non avendo quaderni nuovi, utilizzava il retro delle copertine di quelli degli anni scorsi per prendere appunti.



La solidarietà delle mamme - "Alla cartoleria Arcangeli sulla via Emilia a Imola lasceremo delle donazioni affinché la 16enne possa acquistare quello che le serve per andare a scuola. Chiediamo all’amministrazione comunale di far sì che il nostro messaggio arrivi alla giovane. La sua storia ci ha toccato nel profondo: siamo tutte mamme con bambini. Tutti i piccoli hanno il diritto di avere un futuro. Una ragazzina che chiede un quaderno e ottiene soltanto di essere picchiata è qualcosa che fa stringere il cuore", ha spiegato una mamma al Resto del Carlino.



Il messaggio della bambina - "Buonasera sindaco, sono Chiara, ho 10 anni. Ho letto un articolo di una ragazzina un po’ più grande di me che è stata picchiata dal suo papà solo perché aveva chiesto uno zaino e i quaderni. Ci sono rimasta molto male perché credo che tutti noi ragazzi abbiamo il diritto di studiare e essere felici", ha esordito così la bambina per poi offrire i suoi unici 15 euro alla 16enne. Un gesto nobile che il sindaco di Imola Manuela Sangiorgi ha voluto condividere con gli utenti social, pubblicando la lettera su Facebook e scrivendo: "Chiara, grazie per il tuo genuino messaggio ed il tuo grande cuore...ti aspetto qui in Municipio, insieme ai tuoi genitori, per potervi abbracciare. Tutti i bambini hanno diritto di studiare ed essere felici perchè se vogliamo avere un mondo migliore dobbiamo investire forte su di voi che sarete le cittadine e i cittadini di domani".