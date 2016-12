Immigrazione, 2.300 morti nel 2015 Canale di Sicilia è la rotta più letale

Dall'inizio del 2015 almeno 2.300 migranti sono morti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo, 500 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto l' Organizzazione internazionale migrazioni . Da gennaio sono sbarcati in Europa 240mila migranti, 30mila in più rispetto agli arrivi registrati in tutto il 2014. Per l'Oim la "rotta più letale al mondo" è quella che attraversa il Canale di Sicilia.

Dall'inizio del 2015, circa 102mila migranti hanno attraversato il Canale di Sicilia, "la rotta più letale al mondo per chi fugge da violenze disastri e povertà".



Mentre stando agli ultimi dati del governo di Atene un totale di 134.988 migranti e richiedenti sono giunti in Grecia dalla Turchia. Se si sommano gli arrivi in Spagna (2.166) e in Malta (94), il totale degli arrivi per il 2015 è di 239.248. L'Organizzazione calcola che la soglia dei 250.000 sarà raggiunta alla fine di agosto, contro i 219mila registrati per tutto il 2014. I principali Paesi d'origine dei migranti e richiedenti asilo sono Siria, Eritrea, Afghanistan, Nigeria, Somalia, precisa l'Oim.