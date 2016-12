23:23 - Due operai dell'Ilva sono rimasti feriti in modo non grave un incidente avvenuto nell'area del porto di Taranto. Una gru chiamata "DM7", per cause in corso di accertamento, si è spezzata in due. Un operaio è caduto in mare ma è stato subito recuperato e tratto in salvo. L'altro lavoratore, rimasto intrappolato nella parte della gru rimasta sulla banchina, è stato tirato fuori dai vigili del fuoco.