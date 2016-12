Ilva, Pucci: "Rinuncio a incarico"

Dopo le polemiche nate in seguito alla sua nomina a direttore generale dell'Ilva, Marco Pucci ha deciso di rinunciare all'incarico. "Ringrazio i Commissari per la fiducia che mi hanno mostrato - ha detto -. Tuttavia non ritengo di accettare l'offerta e preferisco attendere l'esito del ricorso in Cassazione sul processo che mi ha visto condannato ingiustamente per il tragico incidente alla Thyssen di Torino".