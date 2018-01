Ilva, governo respinge la proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto

"Non può essere condivisa per motivi di merito e di diritto" la proposta di accordo di programma sul'Ilva formulata dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto. C'è invece la disponibilità a firmare l'accordo di programma "con alcune integrazioni sugli aspetti sanitari" in base al protocollo d'intesa proposto dal governo il 3 gennaio. E' la valutazione dei ministri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, della Salute e della Coesione territoriale.