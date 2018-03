Ilaria Alpi, tre milioni di risarcimento a somalo per ingiusta detenzione

La Corte d'Appello di Perugia ha disposto un risarcimento di tre milioni e 181mila euro per ingiusta detenzione in favore di Hashi Omar Hassan, il somalo che ha scontato quasi 17 anni di carcere per gli omicidi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, giornalista e operatore del Tg3, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il somalo è stato poi assolto in un processo di revisione. A confermare la notizia è il legale di Hassan, Antonio Moriconi.