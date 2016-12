Il tempo migliora in tutta Italia Temperature su, rischio nebbie

10:38 - Si allontana la perturbazione che ha portato piogge un po' ovunque e, nei prossimi giorni, splenderà il sole su gran parte della Penisola. Il bel tempo insisterà per diversi giorni, almeno fino a domenica. In leggero aumento le temperature. Il Nord torna però a fare i conti con i disagi che la nebbia porta con sé. Quota neve in aumento.

“La perturbazione che ha investito l’Italia provocando anche forti rovesci e temporali (gli strumenti hanno contato circa 3mila fulmini nella giornata di martedì sull’Italia e sui mari che la circondano) si sta lentamente allontanando e mercoledì porterà le ultime piogge, più che altro isolate e non intense, sulle regioni del versante adriatico e al Sud - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. Tempo in miglioramento al Nord e nel Medio Tirreno, anche se il sole dovrà comunque spartire il cielo con nuvole e foschie. Tra giovedì e sabato giornate discrete, tra sole e nuvole, con poche piogge, un po’ di nebbie e temperature piuttosto miti, grazie all’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che tornerà a lambire l’Italia, senza tuttavia stabilirsi con decisione sulla nostra Penisola. Domenica temporaneo ritorno del freddo, comunque non intenso e accompagnato da poche piogge e nevicate, a causa di correnti gelide che nello scivolare sui Balcani lambiranno anche il nostro Paese.”



Mercoledì con poche piogge residue - Nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di cielo sereno, specie al Nord, in Toscana e nel Lazio. Al mattino piogge sparse, per lo più deboli, su Marche, Umbria, Basso Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; qualche nebbia in dissolvimento invece in Val Padana. Nel pomeriggio piogge deboli e isolate su Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia, mentre qualche fiocco di neve cadrà sulle zone alpine di confine oltre 1200-1400 metri. Quota neve in ulteriore aumento nel corso del giorno. Nella notte rischio di formazione delle nebbie su pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto. Qualche banco di nebbia possibile anche in alcune vallate del Centro. Ventoso al Sud e Isole, in prevalenza per venti dai quadranti occidentali.



Temperature massime in leggero aumento in Liguria, Venezie, Emilia e medio Tirreno.



Da giovedì torna il sole - Giovedì giornata tra sole e nuvole al Sud. Al mattino nubi su Alpi centrali, Sardegna, sulla Sicilia tirrenica e tra Molise e nord della Puglia ma senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio passaggi nuvolosi che dalle Alpi centrali sconfineranno verso la Val Padana. Al Centrosud schiarite più diffuse, soprattutto su Puglia e Isole. Rischio di nebbie anche persistenti sulla Val Padana orientale, in particolare tra Mantovano, Ferrarese e Polesine. Nella notte nebbia in aumento sulla Val Padana e sull’alto Adriatico. Nuvolosità bassa in formazione anche sull’arco ligure.



Temperature massime in crescita al Centronord e Isole, in generale al di sopra della norma. Venti deboli.



Venerdì di stabilità - Sarà un venerdì anticiclonico con tempo stabile grazie all’alta pressione delle Azzorre che porterà anche aria molto mite specialmente sulle Alpi. Avremo una prevalenza di tempo buono con nebbie al Nord che tenderanno a trasformarsi in strati nuvolosi bassi in Val Padana, nuvole in aumento anche in Liguria e ovest Sardegna. Tempo discreto al Centrosud, con nubi in aumento sul versante tirrenico. Ci sarà un basso rischio di piogge, con possibili rovesci solo su Liguria e nord Toscana. Temperature in aumento con picchi di 18-19 gradi in Sardegna.



La tendenza per il weekend - Nel fine settimana ancora tempo stabile sull’Italia con un sabato in cui avremo schiarite al Nord, mentre transiteranno annuvolamenti irregolari nel resto dell’Italia, ma senza precipitazioni di rilievo. Da segnalare solo qualche possibile pioggia sul versante tirrenico. Clima mite dappertutto con temperature decisamente più autunnali che invernali.



Domenica di sole in gran parte dell’Italia, a eccezione dell’estremo Sud e Isole dove potranno transitare alcune nuvole. Ventoso in tutta Italia per venti settentrionali, senza piogge di rilievo. Avremo un temporaneo ritorno del freddo, comunque non intenso, a causa di correnti settentrionali che nello scivolare sui Balcani lambiranno marginalmente anche il nostro Paese.



Anche la settimana che ci porterà verso il Natale sarà caratterizzata dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà condizioni di tempo stabile, con alto rischio di nebbie al Centronord, e con temperature ancora decisamente miti.